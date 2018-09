SMS vom Dienstag, 25. September

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Gamelle, 2 Feldflaschen. 079 696 70 79



12-teiliger Kaninchenstall. Schubladen: 60 x 70 cm, Höhe Abteil 50 cm. Muss abgeholt werden in Zollbrück. SMS. 078 653 26 70



Spiegelschrank: B 90, H 70, T 15 cm. Waschbecken: B 55, T 46 cm. Badewanne und Stand WC. Alles gut erhalten. 079 648 38 39



125 bodenplatten: 50 x 50cm, gebraucht, raum schüpfen, satellitenschüssel, leicht defekt, durchmesser: 100cm. sms. 078 012 23 70



80-90 gebrauchte Gartenplatten. 50 x 50 x 4 cm. Abholung in Köniz. 079 651 47 75



Mini-Trampolin, 102 cm, in sehr gutem Zustand. 079 756 86 42



19 Musikkassetten mit deutschen Schlagern aus den 70er/80er-Jahren für Kassettenrecorder. SMS. 079 462 05 08



9 Obstharrassen. In Spiez. 079 880 71 05



Johannisbeersaft, 1 l, zur Herstellung von Gelee. Bern. 078 757 19 45



Ponywägeli mit Brems. Guter Zustand. 079 636 84 91



Praktische Tiertransporttasche für Katze oder Kaninchen. Abzuholen in Leissigen

079 539 36 69



Kaninchenstall, für zwei Kaninchen, Länge: 2 m, Breite: 0.8 m, Höhe: 0.9 m. Für Aussenbereich geeignet. 079 577 46 87



Raum Oberaargau, ab sofort, Nüsse zum selber auflesen. 079 240 98 52



2 dreier Kaninchentransportkisten für kleine oder Zwergrassen. Gut erhalten. In 3326 Krauchthal. 079 305 51 35



Balkontisch, Holz 170 x 100 und 4 Stühle mit Kissen. 079 451 89 92





Gratis gesucht



Coop-Bauernhof-Kleber. Habe auch zum Tauschen. 079 711 24 54



Intaktes Räf (Gabeli) zum Transport von Holz. 078 658 50 84



Weihnachtsstoff. 079 884 24 80



Migros-Chläberli. Porto wird vergütet. 079 225 17 60



Knöpfe für Schule. Werden zwischen Bern und Spiez abgeholt.

079 317 24 56



Für Frou im Autersheim Buech: Di letschti Garbe, vor H. Schenker. Porto wird vergütet. 079 617 06 77



Kleinere Apfelmühle und eine Obstpresse (8 - 15 l). 079 423 20 82



Mickey-Mania-Kleber. Besten Dank. 078 879 37 16



badewanne. 076 332 39 90



Nachttischli mit Marmorplatte. SMS. 079 433 60 45



iPhone SE/ 6 / 6s / 7… mit Minimum 32G-Speicher.

076 524 20 13



Resten von Rasenteppich oder Kunstrasen. SMS. 076 508 91 11





Diverses



Am Sa 22.9. hat jemand im Zug in Frutigen unseren Rucksack genommen. (Deuter grün). Bitte zurückgeben, ihr Rucksack ist im SBB/BLS Fundbüro.

079 785 63 23



Verloren: Brille. Im Raum Aefligen, Wald, Fraubrunnen-Wald.

034 413 08 18