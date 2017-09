SMS vom Dienstag, 19. September

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Spielsachen: Holzklötze, Büchlein, Puppe, Garage, Puzzle, etc. Abzuholen in Thun.

Viele CDs Videos sowie Damenschirme, teils neu. In Jegenstorf.

Kaffeemaschine Bosch Tassimo. Abzuholen in 3174.

Salontisch (rund, Holz mit Glasplatte).

«Chip Foto-Video»-Zeitschriften: Jahrgänge 2012 bis 2014. In 3063. 079 614 12 23



Diverse Wechselrahmen, 30 x 40 cm.

Rotes, gebrauchtes Kindersofa, braunes Schülerpult mit zwei Deckeln sowie ein Aquarium ohne Inhalt (100 x 40 x 40 cm). Abzuholen per sofort in Mühleberg.

Schwarzdornbeeren zum Selberpflücken. In Riggisberg. Bitte vorher telefonisch kontaktieren. Danke.

Rund 50 LPs: u.a. Peach Weber, Heintje, Peter Alexander, Max Greger sowie einige volkstümliche Interpreten. In Langenthal. Abends zwischen 18 und 19.30 Uhr erreichbar.

Gartencheminée (Stahlblech, schwarz, mit abnehmbarem Hut, Höhe: 200 cm, Breite: 60 cm, Tiefe: 45 cm) und Federkernmatratze (190 x 90 cm, Sanitized, fleckenfrei, nur von Kindern gebraucht).

Gratis gesucht



Weisses Geschirr für einen Polterabend. Darf gerne kleinere Verzierungen und Ecken («Näggi») haben. Merci im Voraus. Nur SMS.

Sueche e Chüjermutz für mi Bueb fürnes Fescht , evtl. nur zum Entlehne.

Römertopf (klein) und das «Betty Bossi»-Büchlein «Cakes Festival».

Leichten, zusammenklappbaren Rollstuhl für ältere Dame, evtl. als Leihgabe.

Sonntagsschule-Kässeli mit nickendem Kind.

Kleinen, älteren noch fahrbaren Wohnwagen. Danke für jeden Hinweis.

Eckbank ohne Polster, eventuell mit Tisch. Im Raum Spiez.

Gut funktionierenden Staubsauger (mit Sack).

Wer hat in der Region Steffisburg Quitten abzugeben? Bitte nur SMS.

Doppel-Kassettendeck.

Zaun für Hühnerhaltung, Zauntüre.

Puppenkleider und -zubehör zum Spielen. Bitte SMS.

Armband- und Taschenuhren, auch wenn defekt. Porto wird gerne übernommen. Dankeschön.

Buddha-Statue/Figur zum Aufstellen. Grösse spielt keine Rolle.

Junge, vierfache Mutter sucht gut funktionierende Näh- und Overlock-Maschine.

Grossen Mosaikwürfelkasten aus Holz, möglichst mit Farbmustern, für unsere drei Jungs. Vielen Dank.

Kinderkleider für Knaben, Grösse 92 und 98. Danke für das Angebot.

Dachrinnen für Alphüttli.

Altes Nachttischli. SMS.

Kinderschuhe, Grösse 23/24. Für Kinder in Brasilien.

Ha so Freud a Modäujsebahne, wär het no eini? Egal was, darf o kaputt si.

Alte Leiter zum Dekorieren.

Diverses



An den Dieb meines Badetuchs und Badekleids in Spiez. Wünsche viel Freude damit. Gestohlenes ist immer das Beste

Wer kann uns bei uns zu Hause zeigen, wie Wellensittichen die Krallen geschnitten werden. Bitte nur SMS.

Am Sonntag, 10. September, verloren, evtl. in Riggisberg (Coop-Parkplatz), evtl. in Thun (Schorenfriedhof-Parkplatz): Autoschlüssel Peugeot mit langem weissem Band.

