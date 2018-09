SMS vom Dienstag, 18. September

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Schöner Bauernkaktus, nicht winterhart. Abzuholen in Goldswil.

079 580 90 07



Vier 25-Liter-Süssmostflaschen, aus Glas, in Holzgestell.

062 961 24 14



Einzelne Coop-Sticker vom Abenteuer Bio Bauernhof.

079 473 36 82



Gefriertruhe, 300 Liter, muss abgeholt werden in 3365.

079 953 06 78



Küchenmaschine mit viel Zubehör, funktionstüchtig.

079 521 58 03



Koffermatratze (90 x 190 cm), Eckholzgestell (Höhe: 145 cm), Tablargestell (Höhe: 55 cm). Abzuholen in 3626.

079 846 35 06



Staubsauger Elektrolux Ingenio Z3456. Funktioniert einwandfrei. In Roggwil. Nur SMS.

076 702 17 27



Bettsofa, Textilleder, weiss, Länge: 180 cm, Breite: 90 cm, Höhe: 80 cm, neuwertig.

079 282 58 99



Schöne Herrenhemden und Jacken in Grösse XXXL. Raum Spiez-Thun. Kann gegen Porto auch zugestellt werden.

079 798 61 62



Schalen-Reisekoffer, Samsonite, grau-blau, mit Zahlenschloss und zwei Rollen, 70 x 60 x 25 cm. Nähe Bern. SMS.

079 298 51 57



Mehrere Modellflugzeuge verschiedener Gesellschaften, aus Kunststoff.

079 273 96 87



Heft «Manuell», Jahrgänge: 2013, 2014 und 2015. Nur SMS.

079 680 76 35



Gut erhaltene Eckbank, 200 x 140 cm, muss abgeholt werden. Nur SMS.

079 274 20 43



Verschiedene Restwolle und Baumwollgarn zum Häkeln. Abzuholen in Lützelflüh.

079 208 99 17





Gratis gesucht



Elektrohandhobel. Raum Burgdorf oder Thun.

079 676 69 41



Gefrierbox (Snowmaster oder ähnliche) für Abschlussarbeit (Glacenvelo).

079 953 30 35



Kindervelo, 24 Zoll. Nähe Murten.

079 577 46 44



Zucchetti und Zwetschgen.

079 254 63 23



Gartenschrank für Gartenkleider und –schuhe.

079 521 58 03



Äpfel zum selber auflesen.

079 511 90 61



Damen-/Mädchenvelo 26, mit Gepäckträger für Einkaufskörbli, für ältere, kleine Frau.

079 513 54 42



Gut erhaltenes E-Bike, leistungsstark.

076 479 20 72



Eiswürfelmaschine für den Hausgebrauch.

076 479 20 72



Entsafter.

079 622 48 90



Für Kindergarten: Mamuschkas und Babuschkas.

079 488 47 13



Revox Bandgeräte und Aluspulen.

077 430 51 33



Möchte meinem Enkel Militärsocken stricken, suche noch Wolle (schwarz, dunkelblau oder feldgrün). Besten Dank.

079 339 26 08



Restwolle zum Basteln mit Kindern. SMS.

077 444 26 93



Metallkässeli der ehemaligen AEK Interlaken. Wird abgeholt oder Porto bezahlt. Bitte nur SMS.

079 732 26 61



Sehr saubere Maische-/Obstfässer, bis 60 Liter.

078 685 61 28



Zinnkanne/-becher.

079 913 12 80





Diverses



Welcher ältere Hobbybastler kann mein Katzengitter flicken? Eine Seite ist nicht gut. Bitte nur SMS. Danke.

076 323 10 47



Verloren am Samstag: blaues Schmusetuch-Bärli, beim Coop Wabern, Richtung Gurtenbahn.

079 765 80 73



Gefunden: ein Paar blaue Flossen, im Strandbad Thun. Sie waren plötzlich in unserer Tasche. Wem fehlen sie?

078 768 02 02