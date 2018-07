SMS vom Dienstag, 17. Juli 2018

Infobox

Zu verschenken



Salontisch aus dunklem Holz mit 1 Tablar. L: 110 cm, B: 65 cm. Muss abgeholt werden in Thun. 079 530 90 05



Pferdemist, super für Garten, Hochbeete, Rosen, Kartoffeln usw. Der Mist ist in Säcke abgefüllt ca. 50 Liter pro Sack. Standort Beatenberg. 079 459 07 09



Zimmerbrunnen mit Tuffstein, mit Pumpe, Keramik weiss, rund. H: 35, Durchmesser: 35 cm, mit separatem Fuss, H: 25 cm. 031 931 60 69



Ca. 30-40 Holzkleiderbügel sowie ca. 30 Kalender mit verschiedenen Motiven. 079 513 54 42



2-3teilige Holz-Wohnwand mit schöner Bar, 250 cm hoch, je 120 cm breit. 079 238 69 00



Modellflugzeug-Helikopter, an Bastler. On-Schalter abgebrochen, muss repariert werden. 078 670 16 93



Plastikkessel voller Murmeln (Glaskugeln). Abzuholen in Belp. 078 670 16 93



Alter Feld-Umdrucker Marke Facit. 079 533 09 77



Alte Schränke und Kommoden (geeignet für Keller oder Garage) und kleine Werkbank. Ein Sofa (Liebhaberei). In Thierachern. Schicke bei Interesse gerne Fotos der Möbel. 079 230 86 38



10 saubere Eierkartons für je 10 Eier. Abzuholen in Wichtrach. 031 781 15 34



Zwei Büro-Schreibtische, Grösse: 200 x 100 cm und 140 x 100 cm. Höhe zirka 75 cm. Muss abgeholt werden. 078 915 12 60



2 Gesundheitsmatratzen mit Strahlenschutz und Schafwoll-Auflagen. Fixiert mit einem Reissverschluss rundum. Masse : 90 x 190 cm. 034 415 16 93



Mikrofon Philips SBC MES570. Bitte nur SMS. 079 282 74 08



Hellblaues Sofa: 180 x 90 x 90 cm. Duschstuhl. TV-Möbel mit Glastüren. Oberer Teil drehbar, B: 67, H: 80, T: 48 cm. Muss in Spiez abgeholt werden. Auf Wunsch Fotos. 079 667 17 29



10 Stück alte Bieberschwanz-Ziegel. 076 516 99 34



Schreibtisch, runder Granittisch, ca. 110 cm Durchmesser mit 4 Stühlen, geflochten, gut erhalten und ein altes Sofa mit Gobelin-Rosenmuster, genietet. Im Liebefeld. 031 971 70 58



Segeljolle Schoechl Korsar (1970), 3 Pers., 5 m, Polyester. Braucht neues Sperrholzdeck. Mit Strassentrailer, Slipwagen, Persenning und Segeln. 079 717 88 36





Gratis gesucht



Pflegeheim sucht 6-8 Palettrahmen mit Deckel für Hochbeet. 076 383 90 34



Alphorn für 9-jähriges Mädchen. 079 294 62 06



25-Liter-Weck-Hafen zum Sterilisieren. 079 522 28 20



Rundes Holztischli und 2 Klappstühle. 031 971 70 58



Kleinen Benzintank aus Kunststoff für Yamaha 4 PS Aussenbordmotor. 079 225 27 70



Slipwagen für kleines Schlauchboot. 079 225 27 70



Gut erhaltenes 2-Rad mit Pedal für 3-jähriges Mädchen. Evtl. auch mit Velohelm. 079 624 34 25



Campingausrüstung. 079 474 44 39



Bunter Einkaufswagen. Bitte nur SMS. 078 670 14 18



Kleiner Tiefkühlschrank. 079 103 39 08



Frucht- und Beerenpresse (Handbetrieb/Guss). 079 742 17 18



Für Geburi-Fest: leichte, klappbare Gartenstühle. Bitte nur SMS. 079 595 09 80



Böschung- und Hangsicherungssteine. 079 602 83 97





Diverses



Verloren im Raum Rubigen/Jumbo/Muri-Gümligen: rotes Schlüsseletui mit 4 Schlüssel. Danke zum Voraus. 079 439 90 79



Gesucht wird ein Sammler von Wäscheklammern. 079 208 20 18



Kamera gefunden. Anfang Juni, Raum Bern. Abgabe nur bei Übereinstimmung mit Angaben von: Marke, Farbe, Typ und Bildinhalten. 077 444 52 22



Verloren Pandoraarmband (Disneykollektion, ein Anhänger) Umgebung: Weyermannshaus, Bethlehem Säge, Bern, Wabern. Grossen persönlichen Wert. 079 502 28 67