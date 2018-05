SMS vom Dienstag, 15. Mai 2018

Infobox

Zu verschenken



Bettsofa ca. 125 cm breit, muss abgeholt werden. (Bitte nur SMS, auf Wunsch Foto). 076 538 36 87



Gebrauchtes, weisses Täfer. Länge ca. 4 m. Sichtseite ohne Beschädigungen, ca. 25 m2. 077 411 42 00



Elektro-Kugelgrill. Abzuholen in 2513. 079 688 09 14



Original Ersatz-Zahnbürsten zu Philips Sonicare. 079 428 47 59



Salontisch, Holz, braun mit Kacheleinlagen, orange. 076 453 52 11



Grosses, älteres Pult mit viel Stauraum und Zusatzkorpus. Abzuholen in Eggiwil. 076 502 83 93



Alter Kinderwagen. Weinroter Manchester. 033 356 26 31



Kinderbettli mit Matratze, braun. Badewänneli und Sodastream. 033 356 26 31



2 neue Katzenkistli, 3 Säcke Katzenstreu,10 Schalen Nassfutter, 2 Säcke Trockenfutter. Abzuholen in Thun. Nur SMS. 079 483 45 41



Blauen Kinderwagen mit Babywanne. 079 563 42 07



Korbflasche, Höhe 50 cm. Mit Blumenkranz. 062 961 14 14



Schönes Linden-Holz. 079 516 55 64



Hörgeräte-Batterien. Grösse 10. 079 311 08 44



Sammler-Magazine, Jahrgänge 2009- 2015. Müssen abgeholt werden. 079 657 93 39



Ca. 85 verschiedene Ansteck-Pins. Abzuholen in Belp. 079 698 26 32



Stepper, Kettler, älteres Modell. Guter Zustand. Display funktioniert nicht mehr. Muss abgeholt werden. 079 270 35 08



Papierstaubsäcke zu M7171.111 und Konfi-Verschlüsse, Folien, rund 16.5 cm. Nur SMS.

079 647 18 27



24-Zoll-Velo für Mädchen. 079 823 80 97





Gratis gesucht



GPS mit Europakarte. 079 582 78 57



Putzmaschine Taski. 078 667 47 07



Für Trettraktor ein Anhänger, ein Jauchefass usw. 077 411 01 35



Panini-Bilder, auch zum Tauschen. 076 309 32 29



Ladegerät zu Nokia Natel. 079 563 97 27



Handpuppen für Puppentheater mit Kindern. 078 838 39 50



Militärabzeichen, Kartentasche usw. 079 567 43 32



Früsch gschorni Schafwulle für i Garte. 079 738 72 86



Emoji-Kleberli. 079 589 65 45



Schöne, uni Frottee-Handtücher und Badetücher. Wolle. 079 712 70 18



Caffee Chicco-d‘Oro-Punkte. 079 290 09 88



Elektrische Ballonpumpe. 079 350 11 87



Schmetterlings-Netz, auch defekt. 078 802 16 82



Gartenhaus, aus Holz. 079 175 41 11



Schalbrett und Latte oder Kantholz. Für eine Pergola. 079 175 41 11



Fixleintuch 140 x 200 cm. 079 823 80 97



Schraubzwingen. Raum Burgdorf. 079 676 69 41



Waschmaschine, Kenwood Mini oder Novamatic WA 1268.3. 079 748 72 42



Örgeli. 079 913 12 80





Diverses



Verloren in Dürrenast Thun, Spiez oder Oey-Diemtigen: Damenuhr, Tissot, weissgold mit Diamanten. 079 294 61 45