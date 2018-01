SMS vom 4. Januar 2018

SMS im Überblick

Zu verschenken



Podest, 3 Elemente, 250 x 75 x 3 cm. 034 411 18 69



Zeitschrift Eisenbahn-Amateur, Jahrgang 2008-2017. 034 496 80 76



Tischtücher, cirka 20 Stück. Gepflegt. Rund, Rechteckig, Napperon. Bitte nur SMS. In Interlaken. 079 455 68 29



2 Bicoflex-Lättlibetten, 90 x 190, mit Matratzen. Gut erhalten.

Abzuholen in Burgdorf. 076 761 70 42



Komplettes, nie gebrauchtes Frühstücksset, original verpackt, von Floralp; Servierbrett aus Holz mit Füssen für aufs Bett, mit Zubehör. In Belp. 079 698 26 32



3 Bücher von Dan Brown, „Das verlorene Symbol“, „Inferno“ und „Origin“, alle erst 1x gelesen. Abzuholen in 3303. 079 456 14 51



Katzentreppe aus Metall für 1 bis 1 1/2 Stockwerke. Abzuholen in Unterseen. Nur SMS. 079 311 81 73



40-50 Bahnschwellen à 2,50 m. Abzuholen in Aarwangen. 079 361 62 34



Schrank, 4-türig, helles Holz, B 192, H 206, T 60 cm. 079 206 83 73



Diverse kleine Lego System Artikel, ohne Anleitung. 079 206 83 73



Micky Maus Donald Duck Heftli, Jg. 2001-3, ca. 30 Stück. 079 206 83 73



Mir hei no e grossi „Rätsche“ (Rähre) für ane Fasnachtsumzug, brucht 3 Persone zum bediene. Unikat. 079 676 99 57



Mir hei no 3 Carton voller Bauhelme i verschiedene Grösse wo als Innehelme vo Fasnachtsmaske chöi iigsetzt werde. 079 676 99 57



Mikrowelle 750 W, funktioniert einwandfrei. Abzuholen in Herrenschwanden

079 628 18 76









Gratis gesucht





Holzhäuschen oder Gartenhäuschen für Fasnachtsgruppe. Region Burgdorf. 079 764 90 36



CDs mit Zirkusmusik für mein Zirkusprojekt in der Kita. Bitte nur SMS. 079 659 53 08



Holz zum Heizen. Bretter, Balken, Latten, Leisten, etc. Großraum Emmental. 079 361 40 58



Resten-Wolle zum Stricken. Auch kleine Resten. 079 361 40 58



Holzofen oder Pizzaofen zum selber Brot backen. 079 482 35 71



Sigg Dörrex. 076 735 00 30



Sigg Brezeleisen. 076 735 00 30



Briefmarken gesucht. Älter als 1950. Für Sammler. 079 705 44 03



Weinachtswichtel und das Einhorn Fabiella; Kinder-Kombi John Deere Gr.116 und 128. 078 665 40 54



Ich 3 Jahre jung suche ein Laufrad. Am liebsten aus Holz. 079 826 98 33



Es Handwägeli (wie es Leiterwägeli) mit Deckel wome Konfetti guet cha transportiere am Fasnachtsumzug. 079 676 99 57







Diverses



Gefunden beim Bahnhof Interlaken: Armkette aus Metall. 079 378 18 73



Welche liebe Person strickt für mich Herrensocken? Bitte nur SMS. 077 218 58 12