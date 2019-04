Die SMS vom Donnerstag, 18. April

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

3 Waschbeton-Winkelstufen. 75 x 40 x 15 cm. Abzuholen in Herbligen. 079 365 19 77 Kissen für Campingstühle, 4 blaue, 2 bunte. Nur SMS. 079 892 26 44 Neuer Stoff, geeignet für Taschen. Abzuholen in 3714. 079 227 14 16 Verbundsteine 6 cm für Fläche 2 x 3 m. In 3627 abzuholen. Nur SMS. 078 929 03 37 40-jährige Nähmaschine Bernina, funktioniert einwandfrei. Muss in Bern abgeholt werden. Nur SMS. 078 771 92 33 2 x 4 Kunststoff-Gartenstühle, weiss stapelbar. 079 811 98 51 Zum Basteln: Dünnes Peddigrohr. Zum Flechten. 077 448 65 81 10 Eternitkästen, 80 cm. Bei Bedarf einzeln. 079 226 00 51 2 volle Karten Migros-Sticker. 079 378 78 47 Helle, gepflegte Lederpolstergruppe. 079 301 62 17 2 geflochtene, braune Sonnenliegen mit Kopfstütze und Kissen. 079 662 09 38 Elektrischer Gartenhäcksler, wenig gebraucht. Abzuholen in Unterseen. 079 891 85 41 Vier gebrauchte Matratzen ca. 90 x 200 cm. Aufgrund Wohnungsauflösung. Müssen zügig abgeholt werden in Belp. 079 211 00 13 Diverse Strickhefte. In Spiez. 076 577 40 75 2 Draht-Kompostgitter. Abzuholen in Wattenwil. Nur SMS. 079 745 85 90 Snowboardschuhe Gr. 40 und 47. 079 361 71 08 Puppenzubehör, alles Porzellan. Holzgestell für Rössli. Nur SMS. 078 645 98 34 Gratis gesucht

Barhocker Franklin von Ikea, zusammenklappbar. Raum BeO. 079 785 49 00 Uhrmacher-Werkzeug: Ersatzteile und Geräte. 079 262 42 27 Suche noch WM Fussball-Bildli: Nr. 6, 13, 20, 27, 32, 73, 76, 92, 125, 142, 145, 146, 152, 153, 156, 192, 209, 218, 226, 237, 240, 262, 265, 268, 286, 287, 291, 306, 325, 328, 336, 365, 369, 486, 389, 392, 402, 444, 460, 498, 500, 504, 523, 532, 553, 561, 565, 589, 591, 632, 652, 654, 674, 679. 078 665 40 54 Herbststauden und Herbst-Himbeeren. 079 779 60 13 10-jähriges, nähbegeistertes Mädchen sucht eine funktionierende Nähmaschine. Wird abgeholt. 079 613 67 75 Kinderspielküche. 079 826 98 33 Künzli-Schuh. Grösse 39 bis 41. 076 577 40 75 4 BEA-Eintritte für Familie. 079 699 43 50 Militärmesser (auch defekt und rostig). Stempel für Militärmesser und Werkzeug. Porto übernehme ich gerne. 079 356 09 44 Strangfalz-Ziegel. 079 826 98 33 Gaskugelgrill. Raum Thun. 076 316 28 24 Fjällräven-Rucksack. 079 324 00 30 Diverses Wer vermisst eine schwarz-braune Katze? Ist sehr anhänglich und verspielt. Nur SMS. 078 602 26 71 Wer würde mir das Modem Installieren? In Thun ab 25.4. 077 493 01 81