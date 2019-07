Unter Reben lässt sich gut leben

Ihren Umschwung teilen Doris und Werner Wiedmer gerne. Zwischendurch kommen die Grosskinder zu Besuch, bei Familienfesten beherbergt «ds Plätzli» bis zu 16 Personen – an Weihnachten gibt es dort Glühwein aus der Feuerschale.

Teilen tun Wiedmers ihre Oase auch mit Tieren. Einmal beschlossen Hornissen, sich just daneben ein Nest zu bauen. «Das störte uns nicht heftig», erinnert sich Doris Wiedmer. «Wir liessen einander in Ruhe.» Und so las das Paar am Tisch die Zeitung, genoss ein feines Essen oder liess den Abend ausklingen – trotz unmittelbarer Nähe der Hornissen.

Mit Liebe zum Detail

Es sind die vielen kleinen Erinnerungen, die Wiedmers Freude bereiten und sie beim Älterwerden begleiten. Etwa die genagelten Militärschuhe, ein Erbstück von Doris Wiedmers Vater. Sie hat sie mit Hauswurz bepflanzt und auf einen Stehtisch aus der Brotbar Thun gestellt.

Auch dieser Tisch hat für das Ehepaar eine besondere Bedeutung. Er stand im Geschäft ihrer Tochter. «‹Ds Plätzli› ist für uns der zentralste Ort unseres Zuhauses», betont Doris Wiedmer. «Im Sommer findet unser Leben zu einem grossen Teil auf dem Terrassenplatz aus Holzlatten statt.»

Wer sich mit vielen Pflanzen umgibt, ist zwangsläufig auch auf viel Wasser angewiesen. Auch hierfür fand Werner Wiedmer eine Lösung, nämlich als der Heizungstank gewechselt werden musste.

Er nutzte die Gelegenheit, einen Wassertank für das Regenwasser zu setzen. 500 Liter Wasser fasst das Reservoir, das unter dem Rasen versteckt liegt. Damit giesst er einen grossen Teil der Pflanzen – und auch gleich noch den Gemüsegarten.

