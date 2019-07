Aufruf: Haben Sie die Mondlandung am TV mitverfolgt?

Erinnern Sie sich noch an jenen Tag vor fünfzig Jahren, als Neil Armstrong – als erster Mensch überhaupt – den Mond betrat? In der Schweiz war es mitten in der Nacht und der 21. Juli, als die Mondlandefähre aufsetzte. Haben sie tief und fest geschlafen und sich erst am nächsten Tag darüber informiert? Oder sind sie nachts aufgestanden und haben zusammen mit Ihren Eltern und Geschwistern dieses Ereignis am TV mitverfolgt? Sicher war es Thema in der Schule, und vielleicht haben Sie die aktuelle Zeitung gelesen? Wie alt waren Sie damals, und hat Sie die Mondlandung überhaupt interessiert?