Im Revier der Raubtiere

Sorgfältig wickelt Cordula Weber den Draht um die tote Ratte. «Das hat ein bisschen Überwindung gebraucht», wird sie später sagen. Vom Baum herab schaut eine der beiden Wildkatzen dem Treiben in ihrem Revier aufmerksam zu.

Es ist ein Höhepunkt, aber nicht der Höhepunkt für die 61-jährige «Forum»-Leserin aus Köniz an diesem Morgen.

Die hauseigene Metzgerei

In einer Mail an diese Zeitung schreibt Cordula Weber, dass sie oft im Dählhölzli spazieren gehe und sich gerne einmal näher bei den Tieren aufhalten würde. Wir erfahren, dass sie vor allem eine Vorliebe für Raubtiere hat.

Das «Forum» kontaktiert daraufhin den Tierpark, welcher sich bereit erklärt, den Wunsch zu erfüllen. Die Vorfreude bei der Leserin ist in der Folge gross: «Die Spannung steigt», schreibt sie in der Woche vor dem «grossen» Tag der Redaktion.

Dann ist es so weit. Um 7.30 Uhr wird Cordula Weber von Thomas Marti in Empfang genommen. Der 30-Jährige aus Heimberg befindet sich in der Ausbildung zum Tierpfleger. Als er die Pforten zum Park öffnet, ist dieser für das Publikum noch geschlossen – und somit menschenleer. «Die schönste Zeit des Tages», sagt Marti, während er die Leserin in die hauseigene Metzgerei führt. Futter holen ist angesagt. Raubtiere fressen bekanntlich ganz schön viel.