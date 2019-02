Seit er 16 ist, bläst der pensionierte Sekundarlehrer Waldhorn. Während er spaziert, übt er die Griffe. Er bewegt die Finger in der Jackentasche. Im Kopf klingt die Melodie. Gut, dass die belgische Schäferhündin nicht weiss, wo er mit seinen Gedanken ist. «Sie mag meine Musik nicht», sagt der 75-Jährige. «Wenn ich daheim übe, winselt und jault sie, bis ich sie streichle und ihr zeige, dass sie wieder im Mittelpunkt steht.»

Den Eltern zum Trotz

Während Walter Gfeller erzählt, sitzt er in der Stube seines Hauses in Herzogenbuchsee. Die Hündin döst unter dem Esstisch. Der begeisterte Blasmusiker erinnert sich: «Das Waldhorn habe ich mir erkämpft.

Meine Eltern wollten, dass ich Klavier spiele.» Doch der Bub schwärmte für das Schülerorchester Burgdorf. Die Auftritte der Bläser imponierten ihm. Hartnäckig hielt er an seinem Wunsch fest. «Als ich die neunte Klasse abgeschlossen hatte, stimmten die Eltern endlich zu.»

Dirigent und Spielleiter

In seinem Musiklehrer Kurt Hanke fand der junge Walter Gfeller einen Förderer. «Er empfahl mich weiter, wenn in einem Ensemble ein Hornist ausfiel, und er ermunterte mich, in Orchestern mitzuspielen.» Der zweifache Familienvater und Grossvater musizierte während Jahren gleichzeitig in verschiedenen Formationen. War Dirigent und Spielleiter.

Stand samstags und sonntags auf der Bühne oder marschierte in einer Musikgesellschaft mit – etwa beim Orchesterverein Burgdorf, dem Stadtorchester Olten oder bei den Kammerbläsern Bern. Bis heute ist er als Hornist aktiv beim Militärspiel Oberaargau dabei. «Ob Klassik, Marsch- oder Volksmusik, die Stücke, die im Amateurbereich gespielt werden, kenne ich alle.»

Gesellige Menschen

Der Bläser gibt in der Stube eine Kostprobe. Setzt eines seiner drei polierten Hörner an die Lippen. Kaum sind die ersten Töne der Etüde gespielt, jault die Hündin unter dem Esstisch. Walter Gfeller setzt ab, sein Atem geht schnell, aber nur für wenige Züge.