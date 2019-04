Frau #MatterPorn

Leidenschaft teilen

Dass Hunziker heute eine erfolgreiche Influencerin ist, erklärt sie sich so: «Als ich vor rund sechs Jahren meine ersten Matterhornbilder auf Instagram gepostet habe, war ich wohl einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort». Heute sei der Markt überschwemmt mit Hobbyfotografen, die dank Instagram «gross rauskommen wollen».

Darum geht es ihr aber nicht, wie sie betont. Sie möchte einfach ihre Leidenschaft zur Fotografie mit anderen teilen. «Wenn ich gleichzeitig noch junge Leute animieren kann, in die Natur zu gehen, ist das natürlich toll». Dass ihre Bekanntheit auf Instagram auch Vorteile mit sich bringt, will Nicole Hunziker nicht verheimlichen. Sie bekomme Skier oder Wochenendaufenthalte in Hotels gesponsert. Achte aber stets darauf, Produkte zu vermarkten, mit denen sie sich identifizieren könne.

Ihre Ausbildung hat Nicole Hunziker im Finanz- und Rechnungswesen gemacht, heute arbeitet sie als Treuhänderin. Und rät jungen Leuten, die auf Instagram Karriere machen wollen, vorher eine Ausbildung abzuschliessen: «Die Instagram-Blase kann jederzeit platzen.» Zudem weist sie auf die mögliche Gefahr von Social Media hin.

«Gerade am Anfang war ich ein Stück weit süchtig», sagt sie selbstkritisch. Wenn man schnell aufsteigen möchte, müsse man mindestens vier Bilder täglich aufschalten, was stressig sein kann: «Du denkst nur noch an das nächste Bild.»

Seit rund einem Jahr investiere sie daher nicht mehr als vier Stunden pro Woche in ihr Profil. Erfolg eingebüsst habe sie deswegen nicht. Und weitermachen will sie noch so lange, wie ihre Matterhorn-Bilder angeklickt, gelikt und geteilt werden.

