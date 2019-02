Mit etwas über zehn Stundenkilometern rollt sie nach vorne und trifft die Kegel idealerweise so, dass sie allesamt umfallen. Ist dies – ein sogenanntes Babeli – geschafft, schellt ein Klubmitglied mit der kleinen Glocke auf dem Tisch hinter der Kegelbahn, Mit- und Gegenspieler applaudieren. Und der erfolgreiche Kegler muss 20 Rappen in die Vereinskasse zahlen. So will es die Tradition im Berner Kegelklub Haruus. Beim ersten Versuch muss Erwin Wenger das Portemonnaie noch nicht zücken.

Von Neuling zu Präsident

Eine Stunde vorher in der Gaststube des Löwen in Worb. Allmählich trudeln die Kegelfreunde ein. Zusammen mit Kassier Willy Weber auch Erwin Wenger. Beide wohnen sie in Ostermundigen. Einer nach dem anderen nimmt am Stammtisch Platz. Man trinkt etwas, tauscht sich aus.

Seit einem halben Jahr geniesst der 103-jährige Berner Klub hier Gastrecht. Zuletzt musste gar oft der Standort gewechselt werden. «Immer mehr Kegelbahnen verschwinden von der Bildfläche», begründet Wenger. 14 aktive Mitglieder zählt der Klub. Scheidet jemand aus, rückt ein neues Mitglied nach. Wie 2003 Ernst Wenger.

«Ob einer kegeln kann oder nicht, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass er als Mensch zu uns passt.»Ekkehard Dreher, Präsident Kegelklub Haruus

«Cheglä wär doch ono öppis für di», findet François Diebold, damals ein aktives Haruus-Mitglied und ein Bekannter Wengers. Obwohl er vorher noch nie gekegelt hat, schaut der ehemalige Vizedirektor der Jacobs Suchard Tobler AG beim Klub vorbei, spielt mit. Nach dem dritten Abend muss er vor die Tür treten, während drinnen über die Aufnahme des Neuen abgestimmt wird.

Nur wenn sich alle einig sind, wird ein neues Mitglied akzeptiert. «Ob einer kegeln kann oder nicht, spielt keine Rolle, wichtig ist, dass er als Mensch zu uns passt», erklärt Haruus-Präsident Ekkehard Dreher. Das ist beim damals bereits 80-jährigen Erwin Wenger der Fall. Aber auch sein Spiel weiss zu überzeugen.