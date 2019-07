Der Schatz von Thun

Der Lift des Schlossberg-Parkhauses führt die Schatzsuchenden hinauf zum Schloss – zur Lieblingsstelle dieser Route für Andrea und Stefan Roth aus Auswil mit Jana (9) und Nick (6). «Die Aussicht von dort oben ist einmalig», findet Stefan Roth. Wegen der warmen Temperaturen will die Familie nach der Schatzsuche baden gehen.

Ob in der Aare oder dem See, haben sie noch nicht entschieden. Die Kinder beschäftigte zuerst noch eine andere Frage:Was befindet sich in der Schatztruhe? Die Antwort darauf sei an dieser Stelle nicht verraten. Jana und Nick versichern aber, dass der Schatz ihnen «sehr gut» gefalle.