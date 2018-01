SMS von Mittwoch, 3. Januar

SMS

Zu verschenken



Volle Karte mit Migroswichteli plus 5 Sticker. In Uetendorf.

079 243 03 49



Drei vollständige Sammelkarten für Migroswichtel. Bitte nur SMS.

079 797 72 60



Kleintierkäfig, Länge 1 m, H 8O cm, B 55 cm.

079 466 55 93



Star-Wars-Kostüm (Darth Maul), mit Lichtschwert, Grösse M (gross ausgemessen).

079 484 94 11



Langlaufausrüstung Fischer XC, Schuppen, 208 cm, Schuhgrösse 44.

033 821 29 26



Garderobenschrank, 3-türig, Metall, grau, 190 x 105 x 50. Abzuholen Lanzenhäusern.

079 651 15 47



Inlineskates Grösse verstellbar (34-37), gebraucht. Müssen in 3322 abgeholt werden.

077 426 77 37



Neurothhörgerät für stark Hörgeschädigte.

079 453 73 44



Schülerpult mit 2 Stühlen.

079 192 46 86



Kinder-Bettsofa, grün-weiss. 130 x 75 cm. Mit 2 Kissen. Liegefläche 118 x 194 cm. Fotos auf Anfrage. Bitte nur SMS. 079 334 68 50



3 verschieden grosse Apenta-Pfannen.

031 819 54 14



36 schöne Bücher. „Weltgeschichte“ vom Weltbild Verlag.

079 289 32 76



2-türiger (Kinder-) Kleiderschrank. Buchenoptik, 180 x 95 x 55 cm, sehr guter Zustand. Abholen in 3033.

079 589 72 12



Wasserbett, Aquadynamic 2 x 2 m, ab 8. Januar. Guter Zustand.

079 613 71 59



massiver töggelikasten, leicht defekt aber gut spielbar

079 778 40 20



6 sektgläser und 13 weingläeser. beide mit dunkeln füssen. Region langnau.

079 839 68 35



Gratis gesucht



Diverse Zeitschriften für Collagen. SMS

077 469 07 75



Ein schlichtes Klavier. Region Emmental.

079 208 96 62



Damenstiefel. Grösse und Zustand egal. Schafthöhe min. 35 cm. Region Spiez/Thun.

079 736 56 72



Metzgerbesteck.

079 742 17 18



Cheminéeholz für Deko in Wohnung. Bitte nur SMS.

079 598 17 19



Wolle und Baumwolle.

079 276 79 72



Abdecknetz für Hasengehege, 4,5 bis 5 Meter Durchmesser. 079 524 76 02



Milchsieb.

079 338 80 87



„Wildtrophäe zum Basteln.

079 432 73 49



Wolldecken.

078 879 00 06



Puppenwiege mit Bauernmalerei, Grösse ca. 70-80 cm lang und ca. 35-40 cm breit.

079 513 36 13



Laufrad, möglichst aus Holz.

079 826 98 33



Dartzubehör.

078 842 05 19



gantrisch-kalender, alt oder neu.

077 218 78 41



Für Flüchtlingsfamilie: Kaffeevollautomat (für Kaffeebohnen, nicht für Kapseln). Und Küchenmaschine mit Teigrührwerk.

079 582 78 57



Diverses



Verloren: Damen-Fingerhandschuh (erdbeerfarbig). In Sigriswil am 30.12.

079 436 92 56



ha ne drucker übercho. wär gibt mir gratis-kurs?

079 225 84 79