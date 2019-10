Mit der ganzen Familie an den YB Kids Day

Mit etwas Glück können Sie mit Ihrem Nachwuchs dem Spiel gratis beiwohnen, sofern Sie eine YB-verrückte Familie sind. Senden Sie uns ein Bild Ihrer Familie im Matchtenue. Mit Trikot, Schal, Fahne und allem, was Ihr gelb-schwarzes Herz begehrt. Und schreiben Sie in ein paar wenigen Sätzen dazu, warum Ihr Herz für YB schlägt. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost das «Forum» drei Familien Packages (zwei Erwachsene, zwei Kinder) im Wert von je 80 Franken.

Senden Sie Bild und Text bis spätestens am Montag, 21. Oktober (12 Uhr), an: redaktion@bernerzeitung.ch (Betreff: YB Kids Day). Wichtig: Geben Sie Vornamen, Namen sowie Wohnort und Alter aller Personen auf dem Foto an. Die Gewinnerbilder publizieren wir hier im «Forum». Ebenfalls werden wir diese und weitere auf unserer Website veröffentlichen.

Weitere Informationen: www.bscyb.ch/kids-day