«Das Buch von Boba Fett» auf Disney+ – Bye-bye Sandwurm, willkommen Marterpfahl Grossereignis im «Star Wars»-Universum: Jon Favreau und Dave Filoni starten ihre Serie «The Book of Boba Fett». Bei den Fans löst dies grosse Begeisterung aus. Tobias Kniebe

Planen ein süsses Leben als Warlord: Boba Fett (Temuera Morrison) und seine ebenfalls eher unbesiegbare Partnerin Fennec Shand (Ming-Na Wen). Foto: Alamy

Kurz denkt man, der Mann mit dem Helm sei in eine Schlucht gefallen, eingezwängt zwischen schleimigen Wurzeln und fettigen Schlingpflanzen. Aber das bewegt sich alles zu sehr, irgendwas stimmt da nicht, und schliesslich begreift man: Die Szene spielt im Verdauungstrakt eines gigantischen Sandwurms. In dessen ringförmiges Riesenmaul voller Haifischzähne ist der Söldner und Kopfgeldjäger Boba Fett hineingestürzt, vor 38 Jahren, als der Film «Return of the Jedi» in die Kinos kam. Lange konnte man meinen, damals sei er gestorben.

Aber nein, er lebt, das haben einige Erzählungen aus dem Star-Wars-Universum inzwischen bestätigt, zuletzt eindrucksvoll die Serie «The Mandalorian» auf Disney+. Aber wie genau ist der Mann aus den Magensäften des schrecklichen Sarlacc entkommen, dessen Wüstenwurm-Ahnen gerade auch den Kinofilm «Dune» kräftig aufmischen? Das erfährt man erst jetzt, in der ersten Folge einer neuen Serie, die ganz diesem enigmatischen Krieger gewidmet ist. «The Book of Boba Fett» heisst sie und wird bis Februar wöchentlich auf Disney+ fortgeführt. In der Welt von Star Wars ist das ein Grossereignis.