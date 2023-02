Mamablog: Spielzeugfreier Kindergarten? – Bye-bye Malsachen und Puppenecke Der Kindergarten unserer Autorin wagte sich ans Experiment «spielzeugfrei». Dabei erlebte sie positive wie auch negative Auswirkungen auf die Kinder. Sabine Dermon

Wo sind die Legos? Ein Kindergarten ganz ohne Spielzeug ist erstaunlich laut – und unaufgeräumt. Foto: Getty Images

In unserem Kindergarten, in welchem ich als Klassenassistenz arbeite, sind wir nun in der vierten Woche. In der vierten Woche ohne Spielzeug. Wir wagten uns an das Abenteuer «Spielzeugfreier Kindergarten». Was das heisst? Ende Dezember schickten wir, in Einbezug der Kinder und mittels einer Bildergeschichte, nach und nach alle Spiel- und Malsachen in die «Ferien». Für sieben Wochen. Die Kinder waren voller Eifer und ohne leer zu schlucken und nachzudenken, räumten sie alles in grosse Kisten. Übrig blieben Tische, Stühle, Tücher, Kissen, Teppiche und Wäscheklammern. Fertig. Wir Lehr- und Betreuungspersonen gingen mit gemischten Gefühlen an das «Experiment» heran.