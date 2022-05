Kritik am Bahnhofumbau – Busswiler wollen nicht im Regen stehen Über 400 Personen haben eine Petition der lokalen SP unterschrieben: Der neue Busswiler Bahnhof soll ein Dach erhalten. Doch das dürfte schwierig werden. Simone Lippuner

Der Bahnhof Busswil wird umgebaut. Derzeit sind die Perrons über eine provisorische Überführung erreichbar. Foto: Beat Mathys

Der Bahnhof Busswil erhält gerade ein komplett neues Gesicht. Die Unterführung und die Perronanlage werden hindernisfrei gemacht, der Bahnhofplatz soll grüner und attraktiver werden, die Park-and-ride-Anlage wird versetzt. Kostenpunkt: 13 Millionen Franken. Die SBB als Bauherrin finanzieren davon 8 Millionen, die Gemeinde Lyss 5 Millionen Franken. Sechs Jahre habe man bis zum Baustart am Projekt gearbeitet, sagt Gemeinderat Rolf Christen (Mitte). «Es wird absolut grossartig», ist er überzeugt.

Das sehen rund 400 Personen anders. Sie haben eine Petition der SP Lyss-Busswil unterschrieben und beklagen, dass die Überdachung des Perrons der Geleise 2 und 3 verschwindet. Stattdessen werden die SBB zwei kleine Wartehäuschen aufstellen. «Die über 400 Unterschriften zeigen, dass sich die Busswiler Bevölkerung und die Bahnhofnutzenden etwas mehr Komfort für den neuen Bahnhof wünschen und hier am falschen Ort gespart wird», steht im Petitionstext.

Sache der SBB

Deshalb fordere die SP von den SBB-Verantwortlichen eine Überdachung, «damit das Perron auch bei Schneefall und Regen trocken und sicher erreicht werden kann». Also eigentlich das, was es bis zum Umbau bereits gegeben hat. Die Verantwortlichen haben die Petition am Mittwoch den SBB und dem Lysser Gemeindepräsidenten Stefan Nobs (FDP) übergeben.

Sie dürfte einen schweren Stand haben. Darauf lassen sowohl Aussagen der Behörden wie auch der SBB schliessen. «Ich habe zwar Verständnis für das Anliegen und finde es ebenfalls schade, dass es kein Dach mehr geben wird», sagt Rolf Christen. Aber: Dies sei ganz klar Sache der SBB. «Es kann nicht Aufgabe der Gemeinde sein, Publikumsanlagen zu gestalten und zu finanzieren.» Zumal Lyss sich ja trotzdem bereits grosszügig an den Kosten der Bahnhofplatzumgestaltung beteilige. «Alles, was die Perronanlage sowie die Unterführung betrifft, liegt jedoch zu 100 Prozent in der Verantwortung der SBB», führt Christen aus.

Für Gemeinderat Rolf Christen ist es unrealistisch, dass die Gemeinde Lyss eine Überdachung finanzieren wird. Foto: zvg

«Das Bahnhofprojekt war von Beginn weg breit abgestützt, der Dialog verlief stets offen und transparent», sagt Rolf Christen. So hätten auch die SBB schon früh kommuniziert, dass sie aufgrund der Frequenz die Überdachung durch Wartehäuschen ersetzen werden. Entsprechend erstaunt ist der Gemeinderat nun, dass auch früh in den Prozess involvierte Personen die Petition unterschrieben haben.

Sache der Gemeinde

Die SBB sagen auf Anfrage, sie würden das Anliegen mit den Petitionsführern und der Gemeinde besprechen. Doch schreibt das Bahnunternehmen in seiner Antwort bereits deutlich: «Bahnhöfe werden bei den SBB schweizweit nach Frequenzen eingeteilt. Etwaige Überdachungen hängen von dieser Frequenz ab.» Der Bahnhof Busswil habe eine verhältnismässig tiefe Frequenz, deshalb sei die Überdachung des Perrons derzeit nicht vorgesehen.

Soll es am Busswiler Bahnhof also auch künftig ein Dach geben, muss die Gemeinde dieses selber berappen. Kostenpunkt: circa 500’000 Franken. Für Rolf Christen kommt diese Investition nicht infrage. «Die Gemeinde Lyss ist dafür nicht verantwortlich.»

Die Umbauarbeiten sollten im Sommer 2023 abgeschlossen sein. Sollte die Petition Wirkung zeigen, ist es gemäss SBB auch möglich, eine Überdachung nachträglich zu realisieren.







