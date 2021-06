Nach technische Störung – Gurtenbahn fährt wieder Am Sonntagmorgen trat an der Gurtenbahn eine technische Störung auf, der Betrieb musste eingestellt werden. Mittlerweile ist das Problem behoben.

Die Gurtenbahn mit der Stadt Bern im Hintergrund. (Archivbild) Foto: Jürg Müller (Keystone)

Wegen einer technischen Störung an der Anlage fuhr die Gurtenbahn am Samstagmorgen nicht auf den Berner Hausberg. Die Passagiere wurden in dieser Zeit mit Bussen auf den Gurten transportiert. Seit ca. 12.15 Uhr verkehrt die Gurtenbahn wieder normal, wie Bernmobil auf Twitter bekanntgab:

Die Störung trat um zirka 9.30 Uhr während einer Fahrt auf, bei der sich keine Passagiere in der Bahn befanden. Nur Bahnpersonal war an Bord. Das sagte am Sonntagmorgen Raphael Matter auf Anfrage, der technische Leiter der Gurtenbahn.

Die beiden Wagen befanden sich etwa hundert Meter von der Berg- respektive Talstation entfernt, als die Steuerung einen Fehler meldete. Die beiden Gurtenbahnwagen konnten bis zu den Endstationen weiterfahren. Dann begann die Reparatur des betroffenen Fahrzeugs, bei dem laut Matter ein Bestandteil ersetzt werden muss.

Laut Matter kommt ein technischer Defekt dieser Art bei der Gurtenbahn etwa zweimal pro Jahr vor. Die Gurtenbahn befördert an 360 Tagen pro Jahr rund eine Million Fahrgäste auf den Berner Hausberg. Die Bahnersatzbusse fahren von der Talstation der Gurtenbahn via Gurtendörfli zum Migros-Park im Grünen.

SDA/flo

