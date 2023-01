Unfall in Hünibach – Bus und Auto frontal kollidiert Bei einem Unfall auf der Goldiwilstrasse wurde am Mittwochmittag ein Autofahrer verletzt. Die Passagiere sowie der Buschauffeur blieben unverletzt.

Auf der Goldiwilstrasse ereignete sich ein Verkehrsunfall. Foto: Patric Spahni

Am Mittwoch gegen 12 Uhr sind ein Bus und ein Auto in Hünibach frontal kollidiert. Gemäss ersten Erkenntnissen war der Bus auf der Goldiwilstrasse in Richtung Thun unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei heisst. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto, das daraufhin von der Strasse abkam und mehrere Meter einen Hang hinunterrutschte, ehe es durch einen Baum gestoppt wurde. Der Autofahrer wurde dabei verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Die vier Passagiere, die sich im Bus befunden hatten, sowie der Buschauffeur blieben nach Kapo-Angaben unverletzt. Sie wurden mit einem Ersatzbus weitertransportiert. Das Auto erlitt Totalschaden. Die Goldiswilstrasse war für rund 20 Minuten komplett gesperrt. Ermittlungen zur Unfallursache sind im Gange.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.