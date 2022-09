Auf Bergpass in Costa Rica – Bus stürzt 75 Meter in die Tiefe – mindestens 9 Tote Schweres Busunglück in Costa Rica: Auf einem Bergpass sind ein Bus und zwei weitere Autos vermutlich durch einen Erdrutsch in die Tiefe gerissen worden.

Bei einem schweren Busunglück in Costa Rica sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Der Bus und zwei weitere Fahrzeuge stürzten auf dem Bergpass El Hundimiento rund 80 Kilometer westlich der Hauptstadt San José in eine 75 Meter tiefe Schlucht, wie das Rote Kreuz auf Twitter am Sonntag mitteilte. 34 Passagiere konnten lebend geborgen werden.

Elf Menschen waren noch in dem Bus in der Schlucht eingeschlossen, die Rettungsarbeiten dauerten an. Die Behörden führten den Unfall auf einen Erdrutsch zurück, der durch starken Regen ausgelöst worden war. Sie gehen davon aus, dass es noch weitere Opfer in dem Doppeldecker-Bus geben könnte.

