Zehn Tote in Australien – Bus mit 40 Insassen verunglückt nach Traumhochzeit Die Insassen waren auf dem Rückweg von einer Traumhochzeit, als ihr Bus verunglückt. Der Bus mit rund 40 Insassen stürzte an einem Kreisverkehr aus noch ungeklärten Gründen auf die Seite.

1 / 2 Beim Busunfall wurden zehn Menschen getötet, elf weitere wurden verletzt. keystone-sda.ch

Bei einem schweren Busunfall in der ostaustralischen Weinregion Hunter Valley sind nach Polizeiangaben zehn Menschen ums Leben gekommen. Elf weitere seien verletzt worden, als der Bus am späten Sonntagabend (Ortszeit) bei Nebel in einem Kreisverkehr in der Kleinstadt Greta im Staat New South Wales verunglückt sei, teilte die Polizei mit. Der Bus mit rund 40 Insassen stürzte dort an einem Kreisverkehr aus noch ungeklärten Gründen auf die Seite.

Die Verletzten wurden demnach in Krankenhäuser in der Gegend gebracht, weitere 18 Insassen blieben unverletzt. Nach australischen Medienberichten hatten die Businsassen zuvor an einer Hochzeit an einem Weingut teilgenommen. Ein Gast sagte dem Sender Seven News, es sei ein schöner Tag und eine Hochzeit wie aus einem Märchen gewesen.

Busfahrer muss mit Strafverfahren rechnen

Der 58-jährige Busfahrer überlebte und wurde unter Polizeibewachung für Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Später erklärte Tracy Chapman, eine ranghohe Beamtin der Polizei von New South Wales, dass er verhaftet worden sei und mit einem Strafverfahren rechnen müsse. Einzelheiten zu den Vorwürfen wollte sie nicht nennen, betonte aber, dass es ausreichende Informationen für eine Anklage gebe. Der leicht verletzte Fahrer sass am Montag in einer Polizeiwache im nahe gelegenen Cessnock ein.

Jay Suvaal, Bürgermeister von Cessnock, sprach von einem «wirklich furchtbaren» Vorfall. Das Hunter Valley sei ein wichtiges Ziel für Hochzeitsgäste und Touristen. Daher dürfte es Menschen aus dem ganzen Staat und Land geben, die schon in diesen Gegenden gewesen seien und wahrscheinlich ähnliche Dinge getan hätten, sagte er dem Sender Network Nine. «Ich denke, es wird Schockwellen in die breitere Gemeinschaft senden.»

Premierminister dankte den Ersthelfern

Premierminister Anthony Albanese zeigte sich bestürzt und dankte den Ersthelfern. Alle Australier, die am Morgen danach von den tragischen Nachrichten aus Hunter gehört hätten, drückten den Hinterbliebenen der Toten ihr tiefstes Beileid aus, schrieb er auf Twitter. «Dass ein Tag der Freude mit einem solch niederschmetternden Verlust endet, ist in der Tat grausam. Unsere Gedanken sind auch bei jenen, die verletzt worden sind.»

Greta liegt im Herzen des Hunter Valley, einer malerischen Gegend mit Weinbergen und Restaurants. Es war das erste Weinbaugebiet in Down Under.

SDA/AFP/sys

