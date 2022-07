Unfall in Münchenbuchsee – Bus, Lieferwagen und Auto kollidieren – ein Verletzter In Münchenbuchsee musste am Montag ein Autofahrer nach einem Unfall ins Spital geflogen werden.

Ein Autofahrer ist am Montag in Münchenbuchsee bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten ihn aus der misslichen Lage, danach flog ihn die Rega ins Spital.

Das teilte die Kantonspolizei Bern am Dienstag mit. Drei Fahrzeuge waren in den Unfall am Montagabend kurz vor 18 Uhr auf der Bielstrasse verwickelt. Ein Autofahrer war unterwegs in Richtung Münchenbuchsee, als sein Auto aus unklarem Grund auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Linienbus der RBS. Das Auto drehte sich um die eigene Achse und kollidierte mit einem nachfolgenden Lieferwagen. Der Buschauffeur, die Fahrgäste und der Lenker des Lieferwagens blieben unverletzt.

