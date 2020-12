Leitbild von Burgistein – «Burgistein – ein Dorf mit Herz, mis Daheim» Mit dieser Vision hat der Gemeinderat ein Leitbild für Burgistein erstellt, das weiter auf die Eigenständigkeit der Gemeinde setzt für die neue Legislatur. Andreas Tschopp

«Wir wollen unser Dorf pflegen und stolz sein auf unser Daheim», sagte Gemeindepräsident Kurt Urfer zu den 29 Stimmberechtigten, die sich am Samstagnachmittag in der Turnhalle des Schulhauses Burgiwil einfanden zur Gemeindeversammlung. An dieser stellte der still im Amt bestätigte Präsident die Strategie des Gemeinderats für die Jahre 2021 bis 2024 vor.

Geschlossene Jalousien im Schulhaus Burgiwil: Mit der Eröffnung einer zweiten Klasse im Kindergarten soll dieses nun aber wieder belebt werden. Foto: Andreas Tschopp

«Burgistein – ein Dorf mit Herz, mis Daheim», lautet eben die Vision im Leitbild, das darauf setzt, die Ressourcen zu sichern für die weitere Eigenständigkeit der Gemeinde, die etwas über 1100 Einwohnerinnen und Einwohner zählt und zwei Schulhäuser besitzt.

Kindergarten in Burgiwil

Jenes im unteren Dorfteil Burgiwil, wo in der Turnhalle die Versammlung abgehalten wurde, steht sonst weitgehend leer. Denn ab Kindergarten bis zur 6. Klasse wird derzeit im Schulhaus Weierboden in Burgistein unterrichtet.

«Wir werden noch einiges zusammen erleben.» Gemeindepräsident zur neuen Gemeindeschreiberin Lilo Schindler

Mit der Eröffnung einer zweiten Kindergartenklasse 2021 oder 2022 werden die Vorschulkinder künftig aber alle im Schulhaus Burgiwil betreut. Das schafft mehr Platz im Weierboden. Doch will sich der Gemeinderat grundsätzlich überlegen, ob zwei Schulhäuser noch finanziell tragbar seien für die Gemeinde.

Neue IT-Infrastruktur als Ziel

Das ist ein Ziel der neuen Strategie, die weiter eine neue IT-Infrastruktur vorsieht. Wie Kurt Urfer erklärte, wird eine Onlinelösung eingerichtet für die Behördenmitglieder und die Verwaltung. Dort ist neu Lilo Schindler als Gemeindeschreiberin tätig. «Wir werden noch einiges zusammen erleben», sagte Gemeindepräsident Kurt Urfer zur neuen Schreiberin.

Die ordentlichen Traktanden passierten alle einstimmig. Das Budget sieht bei Ausgaben von 4,86 Millionen im Gesamthaushalt einen Aufwandüberschuss von 137’000 Franken vor. Dieser resultiert allein aus den Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser. Dies sei darauf zurückzuführen, dass nach dem Planungsabschluss die Leitungen höher bewertet würden, erklärte der Finanzverwalter im Mandat und kündigte deswegen eine Gebührenanpassung an.

Burgistein führt ab 2021 die Schulsozialarbeit in Kooperation mit Wattenwil ein.

Es wurde weiter ein neues Rechnungsprüfungsorgan gewählt, ein Reglement aufgehoben und ein Nachkredit sowie zwei Kreditabrechnungen bewilligt. Darunter ist jene für die neue Chabishüttenbrücke, die gut 20’000 Franken günstiger erstellt wurde.

Schulsozialarbeit kommt

Zu Beginn der Versammlung durfte sich der neu in den Gemeinderat gewählte Simon Vögeli (SP/parteilos) kurz vorstellen. Er sei überrascht worden von der Wahl, sei aber für das Amt sehr motiviert, erklärte der Neugewählte, der aus dem Zürcher Oberland stammt und nach der Ausbildung zum Landwirt 2015 einen Hof in Burgistein übernehmen konnte.

Kurt Urfer verabschiedete den aus dem Gemeinderat abgewählten Christian Kernen (SVP/parteilos). Dieser wollte zunächst gar nicht teilnehmen an der Versammlung, verkündete dann aber doch, dass Burgistein 2021 die Schulsozialarbeit einführt in Kooperation mit Wattenwil.

Kernen sprach in Vertretung von SP-Gemeinderätin Regina Fuhrer, die noch in Quarantäne weilt nach der Grossratssession.