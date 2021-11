Thun vor 50 Jahren – Burgerrat stellte sich gegen das geplante Zentrum Oberland Nach Rücksprache mit den Berufsverbänden lehnte die Burgergemeinde Thun ein Kaufgesuch der Migros für 100’000 Quadratmeter Land im Neufeld ab. Manuel Berger

Für das Migros Zentrum Oberland im Neufeld gab es 1971 noch kein grünes Licht. Patric Spahni

«Kein Migros-Grosseinkaufszentrum auf Terrain der Burgergemeinde Thun». So titelte das «Thuner Tagblatt» am 13. November 1971. In seiner Sitzung habe der Burgerrat von Thun beschlossen, auf das Kaufgesuch der Genossenschaft Migros Bern für ein Areal von ungefähr 100’000 Quadratmeter im Raum Autobahnanschluss Allmendingen nicht einzutreten. Dem Beschluss vorausgegangen seien Besprechungen im Schosse der Berufsverbände und Innenstadtleiste, die ebenfalls einen ablehnenden Standpunkt ergaben. Bereits im Oktober hatte sich der Thuner Gewerbeverband mit 122 Nein- zu 7 Ja-Stimmen gegen den Migros-Grossmarkt ausgesprochen.