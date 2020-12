Windgeschwindigkeiten von 60 bis100 km/h – Burgergemeinde warnt vor Waldbesuchen bei Sturm Die Burgergemeinde Bern als grosse Waldbesitzerin in der Region mahnt wegen angesagten Stürmen am 24. Dezember beim Betreten des Waldes zur Vorsicht.

So gut die Idee der Waldweihnacht im Pandemiejahr, so gross die Vorsicht: Für Heiligabend sind Stürme mit Windgeschwindigkeiten von 60 bis lokal 100 km/h angekündigt (Archivbild). Foto: Sturm mit Windgeschwindigkeiten von 60 bis lokal 100 km/h

Just für Heiligabend kündigen die Wettervorhersagen für den Kanton Bern eine Kaltfront mit stürmischen Winden an. Aus diesem Grund gibt die Berner Burgergemeinde Bern als grosse Waldbesitzerin in der Region eine Warnung heraus für alle, die am 24. Dezember in den Wald wollen.

Statt die übliche Familienfeier einmal eine Waldweihnacht: Mit dieser Idee dürften die einen oder anderen dieses Jahr liebäugeln. Doch der angekündigte Sturm mit Windgeschwindigkeiten von 60 bis lokal 100 km/h dürfte für einen eher ungemütlichen Abend draussen sorgen. Die stürmischen Südwestwinde ziehen vor allem über den Jura, die Nordwestschweiz, das Mittelland und die Voralpen.

Viele geschwächte Bäume

Nach den überdurchschnittlich trockenen und heissen Sommermonaten sowie den Sturmereignissen der letzten zwei Jahre seien viele Bäume geschwächt, schreibt die Burgergemeinde Bern in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Dies hat zur Folge, dass Bäume mit beschädigtem Wurzelwerk ihre Baumkronen nicht mehr wie gewünscht mit Wasser und Nährstoffen versorgen können. Bei Sturm können schwere Äste herunterfallen oder ganze Bäume gefällt werden.

Der Forstbetrieb der Burgergemeinde Bern ruft daher zur Vorsicht beim Betreten des Waldes auf und warnt davor, sich abseits der Waldwege und «Brätlistellen» aufzuhalten.

sda/sih