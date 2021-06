Thuner- und Brienzersee-Segler-Verband – Burger übernimmt neu das Steuer Übergabe des Steuers im Segelverband Thuner- und Brienzersee: Ernst-Peter Burger übernimmt das Amt von Paul Münger.

Der Thuner Ernst-Peter Burger ist neuer Präsident des Thuner- und Brienzersee-Segler-Verbandes. Foto: PD

Die sieben Segelclubs des Thuner- und Brienzersee-Segler-Verbandes (TBSV) wählten den Thuner Ernst-Peter Burger zum neuen Präsidenten. Dieser komme aus einer Seglerfamilie und sei Mitglied des Thunersee-Jachtclubs sowie des Regattaclubs Oberhofen, teilt der Verband mit. «Er engagierte sich als Familienvater zusammen mit seiner Frau in der Juniorenförderung und leitete letztes Jahr die Schweizer-Meisterschaft der Optimisten mit über 150 Booten.» Zudem organisierte und leitete er im Herbst 2020 unter schwierigen Corona-Bedingungen das Team von Swiss Optimist an der EM in Portoroz in Slowenien.

«Ernst-Peter Burger ist Geschäftsmann in Thun und bringt damit Organisationstalent, Motivationsfähigkeit und Verhandlungsgeschick mit.» Aus der Medienmitteilung des Verbands

«Ernst-Peter Burger ist Geschäftsmann in Thun und bringt damit Organisationstalent, Motivationsfähigkeit und Verhandlungsgeschick mit», schreibt der Verband zu dessen Wahl weiter. Die zunehmende Professionalisierung bei der Ausbildung der Junioren werde den neuen Präsidenten beschäftigen. Die Geldgeber Swiss Olympic und das Bundesamt für Sport forderten heute professionelle Trainer.

Ernst-Peter Burger übernimmt das Amt von Paul Münger, der 21 Jahre lang im Amt war. Der Zurücktretende ist heute noch Präsident im Segelclub Wendelsee und seit April Mitglied des Zentralvorstandes von Swiss Sailing.

Sieben Clubs und 1500 Mitglieder

Der Verband wurde 1978 gegründet. Er zählt rund 1500 Mitglieder und koordiniert heute sieben Segelclubs und einen Surfclub in den Bereichen Junioren, Regatta und Ausbildung. Zudem ist der TBSV eine Segelregion des Landesverbandes Swiss Sailing, und er vertritt die Seglerinteressen gegenüber dem Kanton Bern sowie den übrigen Seebenützern.

Details siehe www.tbsv.ch

pd/don

Fehler gefunden?Jetzt melden.