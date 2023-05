Handel in Thun-Strättligen – Burger tauschen Land an Autobahn ab Die Burgergemeinde tauscht mit dem Bundesamt für Strassen beim Rastplatz Buchholz Land ab. Das Areal wird ab Sommer 2024 zum Installationsplatz für die Sanierungsarbeiten an der Autobahn. Andreas Tschopp

Dieses Stück Land, auf dem heute die WC-Anlage auf dem Rastplatz Buchholz steht, geht im Zuge der Rastplatzerneuerung an die Burgergemeinde Strättligen über. Dabei rückt auch der Zaun nach vorn, der Weg bleibt jedoch an seinem Ort. Foto: Andreas Tschopp

Im Buchholz in Thun gibt es beidseitig der A6 einen Rastplatz mit jeweils einer WC-Anlage. Jene in Fahrtrichtung Spiez steht nahe am Waldrand, wo unmittelbar dahinter ein Waldweg an der Autobahnabsperrung entlangführt. In nicht allzu ferner Zeit wird das hellgelb bemalte WC-Gebäude abgebrochen und der Absperrzaun näher hin zur Autobahn verschoben. Die bisherige Wegführung verändert sich jedoch nicht.