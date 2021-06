Landparzelle in Interlaken – Burger geben ihr «Filetstück» nicht her Die Versammlung der Burgergemeinde Interlaken folgt der Empfehlung ihres Rates und lehnt den Landabtausch zugunsten des Baus einer Schotterumladeanlage ab. Hans Urfer

Blick auf jenes Stück Land der Burgergemeinde Interlaken, welches für den Bau einer Schotterumladeanlage hätte genutzt werden sollen. Daraus wird nun nichts. Foto: Hans Urfer

Die Burgergemeinde Interlaken gibt ihre Landparzelle in der Lütscheren nicht her, um dort den Bau einer Anlage zum Umladen von Schotter vom Schifffahrtskanal auf die Bahn zu ermöglichen: Dies haben die 36 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an ihrer Versammlung vom Mittwochabend in der Aula Interlaken diskussionslos und einstimmig beschlossen. Sie folgten damit dem Antrag ihres Burgerrates.

Zuvor hatte Präsident Andreas Hirni die Ausgangslage dargelegt und klargemacht, dass eine Abgabe der circa 25’000 Quadratmeter grossen Fläche im Gegenzug zum angebotenen Realersatz südlich des Burgerlandes für den Burgerrat nicht infrage kommt.