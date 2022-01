Loubegaffer – Burger, Bonbec und Biel Japan in Biel, Bonbec ist zurück, Pusterum wird farbig – das sind die neusten News aus Berns Beizenszene. Die Loubegaffer

Während den Feiertagen haben die Loubegaffer auf den Streifzügen durch Berns Gassen einiges entdeckt, dass sie der Leserschaft nicht vorenthalten wollen: Christina und Maurice Bridel mussten ihr Restaurant Bonbec für einige Monate umsiedeln, so tischte das Wirtepaar und sein Team neben seinem zweiten Restaurant Bay an der Hodlerstrasse in einem ehemaligen Granatenlager auf. Dort ist es noch eine Woche in Betrieb, aber in der Rathausgasse im Haus Nummer 46 wurde ein Pop-up-Betrieb hochgefahren. Die Bridels hoffen, dass es danach umgebaut werden kann und sie hier fix einziehen dürfen. Nicht fehlen wird die Gastgeberin Salina Siegenthaler (im Bild), die seit vier Jahren die Gäste begrüsst.

Die Bonbec-Geschäftsführerin Salina Siegenthaler begrüsst die Gäste wiederum an der Rathausgasse. Foto: Nicole Philipp

Im Mattenhofquartier startet der Koch Dominik Jünkel im Restaurant Pusterum ein Pop-up. Der gebürtige Deutsche war in den Badibeizli in der Ka-We-De engagiert, danach als veganer Koch im Lil Radish im Breitenrain. Als das Lokal von Kevin Schmid schloss, liess er sich von der Burgergemeinde von Bernhard Ludwig anstellen und es folgte eine Stippvisite im Frohsinn in der Münstergasse. Ab Freitag kocht er an den Wochenenden im Pusterum an der Schwarztorstrasse unter dem Namen Colorz wiederum tierproduktfrei.

Im Kursaal hat der Sushi-Meister Ngakda Lhadartsang seine Arbeit aufgenommen und tischt jeweils abends vier Variationen auf. Nicht nur Pescetarier – Menschen, die kein Fleisch, wohl aber Fisch essen – werden glücklich, es gibt auch vegetarische Reisrollen. Im neu eingerichteten Viersternhotel von Karin und Kevin Kunz gibt es ein asiatisches und ein italienisches Restaurant. Wer die japanischen Rollen bestellt, darf sich überall hinsetzen. Auch daheim, denn die Sushi gibts auch im Take-away.

Ein Blick aus Bern hinaus zeigt, dass auch Biel japanisch wird: Im Le Strämpu von Manuel Schmid zelebriert Claudio Maestretti «Shabu Shabu». Traditionell wird das Fleisch dünn geschnitten und kurz in die Bouillon getaucht. Diese Speise mag an unser Fondue chinoise erinnern, jedoch kommen hier mehr Vitamine dazu, da im Topf auch Gemüse und Pilze mitköcheln. Das Projekt läuft bis Ende März.

Zurück unter Berns Lauben: Der Pop-up-König – wie Markus Arnold vom Gastroführer «Gault Millau» von Urs Heller genannt wird – hat ein neues Projekt. Letzten Winter verkaufte und überreichte er aus einem Club-Fenster den Bingo-Bongo-Burger. Wie der Sternekoch den Loubegaffern beim Besuch in seinem angestammten Restaurant Steinhalle erzählt hat, hat er sich das geschlossene koreanische Restaurant Chun Hee von Eve Angst und Martin Mühlethaler angelacht.

Ab Freitag und für zwei Monate startet der Take-away-Betrieb, bei dem auch der Tausendsassa Tom Weingart mitverantwortlich ist, in der Münstergasse. Und das Wasser läuft den Loubegaffern schon jetzt im Mund zusammen, schliesslich hat sich die Redaktion letzten Frühling auf die Suche nach dem besten Burger der Stadt gemacht. Und Arnolds Burger, damals von Punktekoch Simon Sommer zubereitet, war ebenfalls im heissen Rennen.

