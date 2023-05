BFH-Umzug nach Biel – Burgdorfer Studierende fühlen sich überrumpelt Im September zieht ein erster Teilbereich der Berner Fachhochschule weg aus dem Emmental. Das bringt für einige Studierende ihre Pläne durcheinander. Pia Scheidegger

Samuel Bösch (links) und Tobias Kämpfer müssen nun ihr letztes Studienjahr unerwartet nach Biel pendeln. Foto: Dres Hubacher

Samuel Bösch und Tobias Kämpfer nennen es einen «Chlapf ins Gesicht». Sie reden von einer Infoveranstaltung, zu der sie Anfang Frühlingssemester eingeladen wurden. Die beiden studieren seit zwei Jahren an der Berner Fachhochschule (BFH) in Burgdorf Elektrotechnik und Informationstechnologie. In einem Jahr schliessen sie ab.