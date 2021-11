Corona-Auflagen nicht erfüllbar – Burgdorfer Sonntagsverkauf findet ohne Adventsmarkt statt Die aktuelle Corona-Situation verunmöglicht den Adventsmarkt am ersten Dezembersonntag. Am Weihnachtsverkauf hält Pro Burgdorf aber fest. Hans Ulrich Schaad

Richtige Adventsstimmung wird in Burgdorf nur in den Läden aufkommen. Foto: Markus Hubacher

Pro Burgdorf hat zusammen mit den Behörden in den letzten Wochen versucht, die Planung für den Adventsmarkt voranzutreiben und nach Lösungen zu suchen, die Corona-Auflagen zu erfüllen. Doch diese wurden für grosse Märkte verschärft, wie die Stadt Burgdorf in einem Communiqué schreibt. So dürfe am Markt kein Unterhaltungsprogramm angeboten werden und den Besuchenden keine Sitzgelegenheiten oder Stehtische zum Verweilen angeboten werden. Dazu gehören die Terrassen der Gastronomiebetriebe im Marktperimeter.

Der Burgdorfer Adventsmarkt mit über 150 Ständen wird aber jeweils von mehreren Tausend Personen besucht. In der aktuellen Situation ist das jedoch im gewohnten Rahmen nicht möglich und sinnvoll. Die Erfahrungen vom Nachtmarkt zeigten, dass das Bedürfnis nach Zusammensein in der Bevölkerung zwar gross sei, die Vorschriften dabei jedoch kaum mehr eingehalten würden.

Nach Rücksprache mit den betroffenen Betrieben ist es trotz intensiven Gesprächen nicht gelungen,

eine Lösung im Marktperimeter der Altstadt zu finden. «Schweren Herzens» sehen

sich der Vorstand von Pro Burgdorf und die Stadt Burgdorf deshalb gezwungen, den

Adventsmarkt abzusagen, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Der Sonntagsverkauf vom 5. Dezember finde aber wie geplant statt. Pro Burgdorf werde den Anlass mit weiteren Massnahmen bestmöglich unterstützen. (pd/hus)

Hans Ulrich Schaad arbeitet seit 2001 bei der Regionalredaktion und schreibt über die Themen, welche die Leute rund um Bern beschäftigen. Sein Spezialgebiet ist die Justiz, vom Regionalgericht bis zum Bundesgericht.

