Fehler beim Contact-Tracing? – Burgdorfer Schulklasse wartet vergebens auf den Corona-Test Weil sich mehrere Kinder mit dem Virus angesteckt hatten, ordnete der Kanton ein Ausbruchstesten an. Doch dann geschah ein ärgerliches Missgeschick. Regina Schneeberger

Die Kinder kamen pünktlich. Nur das Testteam tauchte nicht auf. Symbolbild: Getty Images

Wie bestellt und nicht abgeholt standen Schulkinder und Eltern am Donnerstagnachmittag vor dem Schulhaus Lindenfeld in Burgdorf. Mit Abstand und an der frischen Luft warteten sie auf das Testteam des Kantons. Denn innert kurzer Zeit waren in der Primarklasse zwei Corona-Fälle aufgetreten. Doch das Warten war vergebens. Nach einer halben Stunde stellte sich heraus: Das Testteam des Kantons kommt nicht.

Weder Schulleitung noch Lehrpersonen seien informiert gewesen, sagt Katrin Kurtogullari, Leiterin der Burgdorfer Volksschule. Erst auf Nachfrage beim Testteam habe die Schulleitung herausgefunden, dass das Ausbruchstesten abgesagt sei.