Gruppenpraxis beim Bahnhof – Burgdorf wirkt dem Ärztemangel entgegen Beim Bahnhof entsteht ein Neubau. Die Regionalspital Emmental AG mietet 60 Prozent der Räume. Entstehen wird unter anderem eine Gruppenpraxis. Cornelia Leuenberger Adrian Moser (Fotos)

Seit ein paar Tagen sind die Bauarbeiten auf der Fläche an der Ecke Bucherstrasse/Lyssachstrasse im Gang. 2023 soll hier unter anderem eine Gruppenpraxis den Betrieb aufnehmen. Foto: Adrian Moser

Was viele Dörfer und Städte schon kennen, wird auch in Burgdorf bald Tatsache: Die Hausärzte werden in den kommenden Jahren nicht mehr, sondern weniger. Gleich mehrere stehen vor der Pensionierung. Es könnte eng werden für Patientinnen und Patienten, die sich in medizinische Behandlung begeben müssen.