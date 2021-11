Weil rote Zahlen drohen – Burgdorf will beim Sparen konkret werden Mittelfristig müsse man den Gürtel enger schnallen, sagen die Behörden. 2022 schreibt die Stadt nur dank eines ausserordentlichen Zustupfs kein Defizit. Stephan Künzi

Auf Burgdorf warten frostige Zeiten. Schon nächstes Jahr würde die Stadt eigentlich rote Zahlen schreiben. Foto: Franziska Scheidegger

Noch steht es nicht schlecht um die Burgdorfer Finanzen. Noch – Beatrice Kuster als zuständige Gemeinderätin und Peter Hofer als Leiter der Finanzdirektion betonten es am Montag vor den Medien mehrfach. Gleichzeitig kündigten sie an, dass sie in den nächsten Wochen einen Prozess anstossen wollen. Er soll zeigen, wo die Stadt mittelfristig den Rotstift ansetzen kann.

Die Suche nach Sparmöglichkeiten soll in engem Zusammenspiel mit den einzelnen Direktionen erfolgen. «Die Gesellschaft verändert sich», stellte Kuster fest. Entsprechend lohne es sich, die Verwaltung in regelmässigen Abständen zu durchleuchten und sich zu fragen, ob ihre Angebote noch gefragt seien.