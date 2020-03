Jubiläumsfeier Stadtrat – «Burgdorf ist und bleibt wichtig» Am 1. März 1920 fand die erste Sitzung des Burgdorfer Stadtrates statt. Dieses historische Ereignis feierte der Stadtrat am Sonntagnachmittag mit geladenen Gästen. Jacqueline Graber

Peter von Arb, Stadtratspräsident, läutete die Feier ein. Neben ihm seine Vorgängerin Barbara Lüthi, sie führte durch das Programm. Fotos: Manuel Zingg

Ein Grund zum Feiern: 100 Jahre ist es her, dass sich der Burgdorfer Stadtrat am 1. März 1920, am Abend um 20 Uhr, zur ersten Sitzung traf. Aus diesem Grund lud der Stadtrat am Sonntagnachmittag zu einer Feier im Gemeindesaal in Burgdorf ein, rund 150 Personen folgten der Einladung. Wie es jeweils auch an den Sitzungen der Fall ist, wurde der Anlass durch Stadtratspräsident Peter von Arb (SP) mit einer Glocke eingeläutet. Er zitierte in seiner Rede aus dem ersten Protokoll des Stadtrates.