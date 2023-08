Die Woche im Emmental – Burgdorf im Miniformat und die Angst vor dem Wolf Diese Themen gaben diese Woche im Emmental zu reden. Stephan Künzi

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Willkommen zurück im (Schul-)Alltag, ich hoffe, Sie haben die Sommerferien genossen. Noch bleibt ein Wochenende, bevor es wieder losgeht. Haben Sie Lust auf ein letztes Abenteuer? Dann könnte die Swissminiatur in Melide eine Adresse sein. Meine Kollegin Jacqueline Graber hat die Freiluftausstellung mit all ihren Schweizer Sehenswürdigkeiten im Kleinformat besucht - und sich zu Hause gefühlt. Nicht nur, weil sie am altehrwürdigen Schloss Burgdorf vorbeispaziert ist.

Mit alten Zeiten verbinden viele auch die E. Seiler AG in der Burgdorfer Oberstadt. Heute ist das Unternehmen aber weit mehr als die Eisenwarenhandlung, als die es vor 75 Jahren gegründet worden ist. Meine Kollegin Pia Scheidegger war zu Besuch.

Sorgen machen sich die Leute beim bäuerlichen Sorgentelefon in Langnau. In ihrem Alltag bekommen sie mit, wie sehr das Auftreten des Wolfs die Bäuerinnen und Bauern belastet. Was auf sie zukommt?

Ich wünsche Ihnen trotzdem ein entspanntes Wochenende.



Stephan Künzi ist Journalist und Redaktor und als solcher seit über dreissig Jahren im Kanton Bern unterwegs. Er schreibt über alles, was die Leserinnen und Leser im Alltag bewegt. Sein besonderes Interesse gilt dem öffentlichen Verkehr.

