Drei Wochen vor der Geburt – Burgdorf geht beim Mutterschutz voran In die Ferien statt zum Arzt: Das können Schwangere tun, wenn ihre Arbeitgeber den vorgeburtlichen Mutterschutz anbieten. Burgdorf geht diesen Weg. Cornelia Leuenberger

Auch wenn «nur» ein- statt gleich dreifaches Mutterglück ansteht, kann Ruhe vor der Geburt nicht schaden. Foto: LMD

Der vorgeburtliche Mutterschutz wird zurzeit in den Parlamenten meist ausgebremst. In der Stadt Bern ist das Vorhaben durch ein Referendum gegen das neue Personalreglement gebremst, der Grosse Rat hat das Ansinnen im vergangenen Dezember abgelehnt, auf nationaler Ebene wird es erst geprüft. Das Burgdorfer Parlament hingegen hat am Montagabend dem vorgeburtlichen Mutterschutz zugestimmt. Und zieht damit gleich mit der Stadt Luzern, die ihn ebenfalls einführen will.