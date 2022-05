Ihre Gemeinde informiert – Burgdorf, eine von 50 Schweizer Perlen Die Stadt Burgdorf wurde von Schweiz Tourismus für das Projekt «Verliebt in schöne Orte: 50 unbekannte Schweizer Perlen» ausgewählt.

Die Stadt Burgdorf ist Teil eines aktuellen Projektes von Schweiz Tourismus. Foto: zvg/MySwitzerland

Die Stadt Burgdorf ist stolz, Teil des Projektes von Schweiz Tourismus «Verliebt in schöne Orte: 50 unbekannte Schweizer Perlen» zu sein. «More than meets the eye», wie die Engländer sagen würden: Die Schweiz, das Land der kleinen Ortschaften mit grossem Auftritt.

Viele Schweizerinnen und Schweizer haben in den vergangenen zwei Jahren ihr Land von einer neuen Seite entdeckt. Das Interesse an Ausflügen und Sehenswürdigkeiten gleich vor der Haustür ist gross. Gefragt ist das Kleine und Feine, fernab der berühmten Sehenswürdigkeiten. Genau hier bieten Schweiz Tourismus (ST) und das Bundesamt für Kultur (BAK) mit einer aussergewöhnlichen Liste Hand.

Das 2019 lancierte Projekt «Verliebt in schöne Orte» mit ausgewählten Ortschaften wird jetzt über die ganze Schweiz gelegt und breit ausgespielt. Die Orte präsentieren sich Interessierten, Besucherinnen und Gästen mit aktuellen Bildern, einer Beschreibung und teilweise auch Videos auf MySwitzerland.com/schoene-orte.

Zudem gibt es einen Bildband über die 50 Ortschaften, in welchem auf über 300 Seiten alle «schönen Orte» vorgestellt und gewürdigt werden – und zwar in den Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch.

Jeder Kanton und Halbkanton ist mit mindestens einer Ortschaft vertreten. Die 50 Ortschaften lassen sich bequem entlang der Grand Tour of Switzerland entdecken.

Ihre Gemeinde informiert Dieser Artikel wurde von der Behörde verfasst und zur Verfügung gestellt.

