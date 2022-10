Vor Neubau in Ringgenberg – Burgbier rückt mit Hopfen und Malz

ins Zentrum vor Die Burgbier-Brauerei schreibt die Bier-Geschichte in Ringgenberg zwar nicht neu, aber schlägt mit dem zu realisierenden Neubau ein neues Kapitel auf. Hans Urfer

Oberbrauer Hans Schmocker (links) und Burgbier-Mitaktionär Melchior Amacher vor dem Areal, auf welchem die neue Brauerei mit Wohnungen und Gastgewerbebetrieb zu stehen kommt. Foto: Hans Urfer

Unkompliziert und einfach in lockerer Atmosphäre ein Bier trinken: Dies sollen in rund einem Jahr Einheimische und Gäste im Zentrum von Ringgenberg können. Dafür sorgen will die Brauerei Burgbier AG, bestehend aus den beiden Paaren Hans und Regine Schmocker-Amacher sowie Melchior und Sabine Amacher.