Diemtigtaler Fasnacht – Bunte Fasnachtsshow muss weitergehen Ein Fest mit vielen Kostümierten und noch mehr Gästen: Die Fasnachtsshow Diemtigtal machte so viel Spass, dass sie mottogemäss weitergehen wird. Anne-Marie Günter

Der Wagen des Vereinsvorstands verkündete das Motto «The Show Must Go On». Foto: Anne-Marie Günter

So ein bisschen hintendrein wie die redensartliche «alte Fasnacht» kam die Diemtigtaler Fasnacht am Wochenende schon. Sie fiel in die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern, die zum christlichen Glauben gehört. Bevor diese einst begann, wurde tüchtig und ausgelassen in Masken gefeiert. Alte Fasnachten oder sogenannte Bauernfastnachten während der Fastenzeit gab es schon früher im deutschsprachigen Raum; eben ein bisschen später als die Basler Fasnacht.