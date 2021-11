Kurator Simon Jäggi – Bunt sind schon die Vögel Mit seiner ersten Ausstellung als Kurator gewinnt Simon Jäggi den Prix Expo. Wieso gelingt dem Mann mit einer Schwäche fürs Gefiederte einfach alles? Michael Feller

Simon Jäggi, Kurator, Sänger, Hühnerzüchter, Hipster, posiert in der Ausstellung «Queer». Foto: Nicole Philipp

Im Ausstellungssaal des Naturhistorischen Museums schlendern Jugendliche von Posten zu Posten, unter ihnen eine Transperson mit Absatzschuhen und schwarzem Lidstrich. Pensionierte vertiefen sich an Hörstationen in persönliche Geschichten von queeren Menschen. Grelle Farben an Boden und Wänden reizen das Auge. Und mittendrin posiert ein Mann.

Simon Jäggi, der Kurator dieser Ausstellung, ist einer, der weiss, wie man sich in Szene setzt. Er macht das nicht zum ersten Mal. 2007 ist er fast über Nacht zu einer mittleren Berühmtheit geworden, als er mit seinen Kummerbuben altes Volksliedgut ausgrub und ihm einen düsteren Rumpelrock umhängte.