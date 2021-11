Corona-Not in deutschen Spitälern – Bundeswehr fliegt Patienten quer durchs Land Bayern, Sachsen und Thüringen müssen Dutzende von Covid-Kranken verlegen, um ihre Intensivstationen zu entlasten. Vielen Spitälern droht eine Triage. Dominique Eigenmann aus Berlin

Luftbrücke für Intensivpatienten: Im bayerischen Memmingen warten Ambulanzen auf das Lazarettflugzeug der deutschen Luftwaffe.

Foto: Christof Stache (AFP)

Die Infektionszahlen steigen weiter exponentiell, die Spitäler laufen in erschreckender Geschwindigkeit mit Patienten voll, die an Corona erkrankt sind und intensive Pflege benötigen. Aus dem deutschen Südosten, aus Bayern, Sachsen und Thüringen, ertönen immer dramatischere Hilferufe. Man telefoniere jeden Tag stundenlang herum, um noch irgendwo ein freies Bett zu finden, sagen Klinikdirektorinnen und Klinikdirektoren. Man stehe am Rande eines Zusammenbruchs. Es sei wie ein Albtraum, aus dem man aber nicht aufwache, sondern der immer noch schlimmer werde.