Cassis erklärt

Die Infektionskurve hat sich abgeflacht, es sei noch kein Sieg, aber man könne in der Schweiz nun weiter lockern, sagt Aussenminister Ignazio Cassis einleitend. Man verfolge nun Infektionsherde und die Eigenverantwortung der Einzelnen bleibe ein Schlüssel in der Strategie. Die Lockerungen seien auf vielen Ebenen wichtig.

Nun stellt Cassis die Entscheide des Bundesrats für die Aussenpolitik vor. Die Krise treffe die Länder mit niedrigen Ländern am stärksten, also die Ärmsten der Welt. Deren Lage werde nun noch schwerer. Wenn die Ärmsten nicht mehr arbeiten können, können sie ihre Familien nicht mehr ernähren, sagt Cassis. Sie hätten kein stabiles soziales System und das erhöhe das Risiko für soziale Unruhen und für Flucht aus ihren Ländern. Die Schweiz habe deshalb ein grosses Interesse, die Auswirkungen in diesen Ländern abzufedern. Diverse internationale Organisationen arbeiten in diesen Bereichen und haben um Unterstützung im Kampf gegen Covid-19 gebeten.