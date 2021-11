Notmassnahmen geplant – Bundesrat trifft sich am Dienstag zu Krisensitzung wegen Omikron Zur Diskussion stehen diverse Massnahmen. Unter anderem will der Bundesrat die maximale Anzahl Personen bei privaten Treffen massiv reduzieren. Thomas Knellwolf Beni Gafner

Deutschland verzeichnet erste Fälle der neuen Variante Omikron: Ein Mitarbeiter zeigt in einer in einer Abstrichstelle einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: DPA

Wochenlang haben Schweizer Regierungsvertreter betont, sie würden nicht wegen der Abstimmung über das Covid-Gesetz mit Verschärfungen der Corona-Massnahmen zuwarten. Diese fast gebetsmühlenartig wiederholten Aussagen scheinen aber bereits am Tag 1 nach dem Urnengang überholt.

Am Montag brach in den Departementen auf einmal Hektik aus, weil der Bundesrat nicht wie geplant erst am Freitag wieder tagen will - sondern bereits am Dienstagnachmittag zu einer Krisensitzung zusammenkommt. Vom Krisentreffen hat diese Zeitung aus regierungsnahen Quellen erfahren. Am Montagabend bestätigte die Bundeskanzlei, dass sich der Bundesrat «aufgrund der Entwicklungen der Coronavirus-Pandemie» ausserordentlich trifft , «um eine Lagebeurteilung vorzunehmen».