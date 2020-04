Regieren in Krisenzeiten – Der Bundesrat soll Aufpasser erhalten Parlamentariern ist die Macht der Exekutive in Notlagen nicht geheuer. Die CVP will das ändern. Adrian Schmid

Entscheiden und dann informieren: Die Bundesräte Guy Parmelin, Simonetta Sommaruga und Alain Berset machen sich auf den Weg zu einer Medienkonferenz. Foto: Keystone 1 / 1

Coiffeursalons und Tattoostudios dürfen nächste Woche wieder öffnen, Restaurants und Papeterien hingegen müssen noch warten. Auch die Schulen bleiben bis Mitte Mai zu, und Grossveranstaltungen sind noch länger verboten. Der Bundesrat kann in diesen Krisentagen schalten und walten, wie er will. Seine Entscheide gelten. Niemand kontrolliert ihn. So funktioniert das Krisenregime.