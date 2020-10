Maurer warnt vor Hysterie

Allen Bedenken und Ängsten wegen der Pandemie zum Trotz: Bundesrat Ueli Maurer hat in einem Interview mit der «Schweiz am Wochenende» gesagt, dass man nicht in Panik und Hysterie verfallen solle. Lesen Sie dazu auch den Kommentar in der «SonntagsZeitung»: 5 Gründe gegen die Corona-Panik.

Handkehrum verlangen viele Epidemiologen und Medien, dass man sofort und entschlossen Massnahmen trifft, die greifen. Ansonsten droht ein zweiter Lockout, wie es im Kommentar des Tamedia-Chefredaktors heisst: Wir haben die Wahl zwischen Israel oder Südkorea.