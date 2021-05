Aus. Ende. Schluss.

Und das ist gleichzeitig auch der Schlusspunkt der Medienkonferenz des Bundesrats, die zur Abdankung wurde für das Rahmenabkommen mit der EU.

Sieben Jahre Verhandlungen? Dutzende von Bundesratssitzungen? Tausende von Zeitungsartikeln? Ein Bundesrat (Didier Burkhalter), der aus Frust über das InstA zurücktrat? Fünf (!) Chefunterhändler, vier Männer und eine Frau, die sich nacheinander an diesem Dossier die Zähne ausbissen? Und all die Jahre viel, viel verpuffte Energie und noch mehr schlechte Stimmung in Bundesbern und Brüssel?

Es war alles für die Katz.

Und hier kommt noch der Brief, den der Bundesrat nach Brüssel schickte: