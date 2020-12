Ehemaliges Munitionslager – Bundesrat beschliesst die Räumung von Mitholz Der Bundesrat hat beschlossen, dass die Munitionsrückstände aus dem ehemaligen Munitionslager geräumt werden sollen. Kostenpunkt: 500 bis 900 Millionen Franken. Christoph Buchs

Der Bundesrat hat formell beschlossen, die Altlasten bei der «Flueh» in Mitholz zu beseitigen. Foto: Adrian Moser

Die Räumung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz nimmt konkretere Formen an. Die vom Bundesamt für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) gebildete Arbeitsgruppe legte am 21. Oktober ihren Schlussbericht vor. Das Gremium unter der Leitung von Brigitte Rindlisbacher hatte in den vergangenen zwei Jahren umfangreiche Abklärungen rund um das Munitionslager getätigt und risikosenkende Massnahmen geprüft. Im Schlussbericht empfahl die Arbeitsgruppe, dass das Gesamtkonzept der Räumung konkret zu planen und umzusetzen sei.

«Zur Vertiefung des Gesamtkonzepts sollen in einem ersten Zeitfenster von rund 10 Jahren die Planungs- und Projektierungsarbeiten umgesetzt, die technischen Untersuchungen abgeschlossen und die notwendigen Schutzbauten realisiert werden, damit in einem zweiten Zeitfenster von weiteren rund 10 Jahren die Munitionsrückstände geräumt und fachgerecht entsorgt werden können», steht im Bericht. Heisst konkret: Die schätzungsweise bis zu 3500 Tonnen Munition werden voraussichtlich ab 2031 geräumt – bis dahin laufen Vorbereitungsarbeiten.